|
|
Fitch спрогнозувало значне падіння курсу гривні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лис, 2018 19:44
Пропонуємо до обговорення:
2020-го курс національної валюти ослабне до 32,3 грн за дол.
Дивися повний текст Fitch спрогнозувало значне падіння курсу гривні
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85437
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|31
|
|
|1
|69
|
|
|3
|113
|
П'ят 26 жов, 2018 19:31
Кузя