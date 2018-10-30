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ГПУ ідентифікувала активи
на $5,5 млрд, придбані за...

ГПУ ідентифікувала активи на $5,5 млрд, придбані за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:49

ГПУ ідентифікувала активи на $5,5 млрд, придбані за...

Пропонуємо до обговорення:
Генеральна прокуратура України (ГПУ) встановила перелік активів на $5,5 млрд, які були придбані за виведені з Приватбанку (Київ) кошти, повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Дивися повний текст ГПУ ідентифікувала активи на $5,5 млрд, придбані за виведені з Приватбанку кошти.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:49

За 5 лярдов беню достанут из под земли, причем наши союзники скорее помогут с єтим делом, чтобы не напрягаться нам с кредитами и прочим.
locustsucol
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