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У Києві затримали бабусю, яка
провернула аферу з орендою...

У Києві затримали бабусю, яка провернула аферу з орендою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:57

У Києві затримали бабусю, яка провернула аферу з орендою...

Пропонуємо до обговорення:
Київські правоохоронці затримали за підозрою в шахрайстві незвичайну зловмисницю – 71-річну мешканку Харківської області.

Дивися повний текст У Києві затримали бабусю, яка провернула аферу з орендою житла.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:57

Типа пенсии можно отменить, пенсионеры и так хорошо зарабатывают))
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