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У Києві затримали бабусю, яка провернула аферу з орендою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 20:19
Пропонуємо до обговорення:
Київські правоохоронці затримали за підозрою в шахрайстві незвичайну зловмисницю – 71-річну мешканку Харківської області.
Дивися повний текст У Києві затримали бабусю, яка провернула аферу з орендою житла
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