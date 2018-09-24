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General Motors представив
свої електровелосипеди

General Motors представив свої електровелосипеди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:48

General Motors представив свої електровелосипеди

Пропонуємо до обговорення:
Компанія General Motors представив два велосипеди на електричних двигунах.

Дивися повний текст General Motors представив свої електровелосипеди.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:48

Ага! Как раз с Голливуда на Вегас в уик-энд мотнуться... Ну или с трамваем во Фриско потягаться:)!
Radon
 
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