Компанія General Motors представив два велосипеди на електричних двигунах.
Дивися повний текст General Motors представив свої електровелосипеди.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 22:48
General Motors представив свої електровелосипеди
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Дивися повний текст General Motors представив свої електровелосипеди.
Додано: Пон 05 лис, 2018 22:48
Ага! Как раз с Голливуда на Вегас в уик-энд мотнуться... Ну или с трамваем во Фриско потягаться:)!
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