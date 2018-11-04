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$6 млрд українські банки винні
іноземним кредиторам - НБУ

$6 млрд українські банки винні іноземним кредиторам - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 23:29

$6 млрд українські банки винні іноземним кредиторам - НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Банки все більше залучають кошти на внутрішньому ринку і повертають зовнішні позики.

Дивися повний текст $6 млрд українські банки винні іноземним кредиторам - НБУ.
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