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НБУ з початку року утилізував
банкнот на 34,2 млрд гривень

НБУ з початку року утилізував банкнот на 34,2 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 08:37

НБУ з початку року утилізував банкнот на 34,2 млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк скоротив кількість зношених банкнот для утилізації на 18,4% до 496,4 млн штук у січні-вересні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 08:37

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colovort
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