Національний банк скоротив кількість зношених банкнот для утилізації на 18,4% до 496,4 млн штук у січні-вересні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Дивися повний текст НБУ з початку року утилізував банкнот на 34,2 млрд гривень.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 08:37
НБУ з початку року утилізував банкнот на 34,2 млрд гривень
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Дивися повний текст НБУ з початку року утилізував банкнот на 34,2 млрд гривень.
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