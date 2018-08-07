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Страховики збільшили
збір платежів з ОСЦПВ

Страховики збільшили збір платежів з ОСЦПВ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 08:41

Страховики збільшили збір платежів з ОСЦПВ

Пропонуємо до обговорення:
При цьому кількість договорів ОСЦПВ за період з січня по вересень 2018 року зросла на 4,4% - до 5,859 млн.

Дивися повний текст Страховики збільшили збір платежів з ОСЦПВ.
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