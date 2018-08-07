При цьому кількість договорів ОСЦПВ за період з січня по вересень 2018 року зросла на 4,4% - до 5,859 млн.
Дивися повний текст Страховики збільшили збір платежів з ОСЦПВ.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 08:41
Страховики збільшили збір платежів з ОСЦПВ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Страховики збільшили збір платежів з ОСЦПВ.
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