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Що дасть сьогодні тисяча доларів,
інвестована в біткойн...

Що дасть сьогодні тисяча доларів, інвестована в біткойн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 09:21

Що дасть сьогодні тисяча доларів, інвестована в біткойн...

Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2017-го року біткойн досяг рекордної вартості - близько 20 000 доларів.

Дивися повний текст Що дасть сьогодні тисяча доларів, інвестована в біткойн п'ять років тому.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 09:21

Цікаво, що у статті немає відповіді на питання в заголовку. Хоча це доволі нескладно порахувати. З іншого боку, ця інформація абсолютно беззмістовна, потяг вже пішов.
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:10

Re: Що дасть сьогодні тисяча доларів, інвестована в біткойн.

Создатель биткоинов уникальный человек. Сейчас для того чтобы заработать денег на доверии необходимо придумывать страшные болезни типа свиного и птичьего гриппа, что бы потом продавать какие попало лекарства. Или сделать дефицит гречки и оптом толкнуть китайскую в три раза дороже от закупки. Ну и тому подобное. Ажиотаж рулит.
Создатель биткоинов пошел еще дальше, он придумал как заработать на человеческой жадности и алчности, и во многих случаях глупости. На крипте честно заработать нельзя. Можно только кого то ограбить, засунув совесть глубоко в потайной карман.
Не играю в азартные игры.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:29

статья гениальна!!!!!!
счас биткоин стоит 6000
если вы его купили за 1 тыс .то заработали 5 тыс., а если купили за 20 тыс то потеряли 14 тыс....
stokoz
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:44

Re: Що дасть сьогодні тисяча доларів, інвестована в біткойн.

Больше всего умиляет реакция "хейтеров" криптовалют. Ну не хотите - не инвестируйте, че желчью брызгать и орать "пузырь"? "На крипте честно заработать нельзя.." - ну и бред! В прошлом году заработал себе и семье на отдых. Уже в этом очень плохом году - дочке на бюджетный смартфон. Ну продолжайте орать пузырь... А доллары, когда покупаете, а потом продаете по более высокому курсу - это тоже грабеж кого-то?
inter9alia
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:53

  inter9alia написав:Больше всего умиляет реакция "хейтеров" криптовалют. Ну не хотите - не инвестируйте, че желчью брызгать и орать "пузырь"? "На крипте честно заработать нельзя.." - ну и бред! В прошлом году заработал себе и семье на отдых. Уже в этом очень плохом году - дочке на бюджетный смартфон. Ну продолжайте орать пузырь... А доллары, когда покупаете, а потом продаете по более высокому курсу - это тоже грабеж кого-то?

Что долларовые, что криптовалютные спекуляции, это отрыжка капитализма и паразитизм на теле реальной экономики. Вы на пустом месте заработали, кто то на этом потерял, ничего не произведено, просто финансовые активы перетекли от одного к другому.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:02

С нетерпением жду вашу следующую статью 2022 года - Что бы вы заработали, если бы вложили в биткоин 1000 долларов в 2018, когда его цена достигла дна в 6000 баксов. :wink:
Ferox
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:29

  inter9alia написав:А долари, коли купуєте, а потім продаєте за більш високим курсом - це теж грабіж когось?

Ну не зовсім грабіж, просто вам пощастило, а комусь ні і його гроші стали вашими :)
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:35

0mage0 Вы немного неверно мыслите... Дело в том что доллары как и гривни - это деньги, а деньги не продают и не покупают, их обменивают. :wink:
Ferox
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