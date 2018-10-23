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Що дасть сьогодні тисяча доларів, інвестована в біткойн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:15
inter9alia Хейтеры это несчастные купившие биток по 800 а потом все продавшие по 200 году эдак в 13. Им не дает покоя мысль о том что было бы если бы они тогда продали не все, или вообще не продавали, от этого на всех форумах пылает их батхёрт.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 00:51
криптошиза - это наперсточничество и новый МММ 21 века. Не хейтер, ничего не проигрывал. Смотрю как все это на "заряжающиеся" банки с водой , и крЭмы перед телевизором лет этак надцать назад но уже в HD разрешении.
а статья сама из серии :
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