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Що дасть сьогодні тисяча доларів, інвестована в біткойн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:15
inter9alia Хейтеры это несчастные купившие биток по 800 а потом все продавшие по 200 году эдак в 13. Им не дает покоя мысль о том что было бы если бы они тогда продали не все, или вообще не продавали, от этого на всех форумах пылает их батхёрт.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 00:51
криптошиза - это наперсточничество и новый МММ 21 века. Не хейтер, ничего не проигрывал. Смотрю как все это на "заряжающиеся" банки с водой , и крЭмы перед телевизором лет этак надцать назад но уже в HD разрешении.
а статья сама из серии саги про раков - вчера по пять но большие или сегодня по три но маленькие :
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Додано: Сер 07 лис, 2018 06:55
alex_dvornichenko написав: inter9alia написав:
Больше всего умиляет реакция "хейтеров" криптовалют. Ну не хотите - не инвестируйте, че желчью брызгать и орать "пузырь"? "На крипте честно заработать нельзя.." - ну и бред! В прошлом году заработал себе и семье на отдых. Уже в этом очень плохом году - дочке на бюджетный смартфон. Ну продолжайте орать пузырь... А доллары, когда покупаете, а потом продаете по более высокому курсу - это тоже грабеж кого-то?
Что долларовые, что криптовалютные спекуляции, это отрыжка капитализма и паразитизм на теле реальной экономики. Вы на пустом месте заработали, кто то на этом потерял, ничего не произведено, просто финансовые активы перетекли от одного к другому.
А вы когда идете в магазин вы тоже возмущаетесь: "Что за бредятина вокруг творится? Ничего не производится, только все перетекает от одного к другому! Вот если бы рельсу отливали в вашем магазине, то это да"?
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