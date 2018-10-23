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Що дасть сьогодні тисяча доларів, інвестована в біткойн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лис, 2018 09:36
Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2017-го року біткойн досяг рекордної вартості - близько 20 000 доларів.
Дивися повний текст Що дасть сьогодні тисяча доларів, інвестована в біткойн п'ять років тому
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