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Кількість українців, які працюють легально, зросла за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лис, 2018 09:53
Пропонуємо до обговорення:
Реалізовані урядом кроки щодо детінізації заробітних плат дають ефект: тільки за місяць кількість громадян, які працюють легально, зросла щонайменше на 150 тисяч, а надходження до Пенсійного фонду до кінця року зростуть не менше ніж на 1,1 млрд грн.
Дивися повний текст Кількість українців, які працюють легально, зросла за місяць на 150 тисяч
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Додано: Вів 06 лис, 2018 09:53
"Люди труда" это полицейские, которым на 30% поднимут зарплату?
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Додано: Вів 06 лис, 2018 10:27
Кто нибудь знает зачем поднимают зарплаты полицейским, военным и пенсии пенсионерам как раз перед выборами? А то я дурак никак додумать не могу.
Это что, Юлина и Витина тыща в новом ракурсе?
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Додано: Вів 06 лис, 2018 10:43
Читаю только заголовок статьи и добавляю "в Польше"
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