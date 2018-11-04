5 листопада "ВТБ Банк" був змушений ввести комісії і ліміти на зняття готівки, що спрямовано на стримування відтоку коштів клієнтів.
Дивися повний текст \"ВТБ-Банк\" ввів ліміти на зняття готівки: НБУ прокоментував ситуацію.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 10:21
"ВТБ-Банк" ввів ліміти на зняття готівки: НБУ...
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Дивися повний текст \"ВТБ-Банк\" ввів ліміти на зняття готівки: НБУ прокоментував ситуацію.
Додано: Вів 06 лис, 2018 10:21
Т. е. за тех крымчан, которые радовались что отсоединились от Украины, лишь бы не отдавать кредит, сейчас башляют российские банки?
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:09
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