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"ВТБ-Банк" ввів
ліміти на зняття готівки: НБУ...

"ВТБ-Банк" ввів ліміти на зняття готівки: НБУ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:21

"ВТБ-Банк" ввів ліміти на зняття готівки: НБУ...

Пропонуємо до обговорення:
5 листопада "ВТБ Банк" був змушений ввести комісії і ліміти на зняття готівки, що спрямовано на стримування відтоку коштів клієнтів.

Дивися повний текст \"ВТБ-Банк\" ввів ліміти на зняття готівки: НБУ прокоментував ситуацію.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:21

Т. е. за тех крымчан, которые радовались что отсоединились от Украины, лишь бы не отдавать кредит, сейчас башляют российские банки?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:09

  p_a_l написав:Т. е. за тех крымчан, которые радовались что отсоединились от Украины, лишь бы не отдавать кредит, сейчас башляют российские банки?

Т.е. в твоем случае желательно вначале принимать галоперидол а потом заступать на смену.
vitali_kalinin
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