RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Vodafone попередив про закриття
старих тарифів МТС-Україна

Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Україна
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:34

Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Україна

Пропонуємо до обговорення:
Оператор мобільного зв'язку Vodafone Україна до кінця листопада закриє останні діючі архівні тарифи під брендом МТС-Україна.

Дивися повний текст Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Україна.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85448
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:34

Отримав таке повідомлення по контрактному номеру. Пропонують перехід у пакет з меншим набором за більші гроші.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2075
З нами з: 19.04.12
Подякував: 21 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна почала вводити план "Б" щодо "Північного потоку - 2" 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 05 лис, 2018 12:06
36 1923
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 11:55
Волгарь
Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 01 лис, 2018 13:12
45 1733
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 22:08
warlamp
Україна з початку року скоротила імпорт газу на 22%
R2 » П'ят 02 лис, 2018 18:26
3 171
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 18:19
Kripo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron