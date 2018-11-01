Оператор мобільного зв'язку Vodafone Україна до кінця листопада закриє останні діючі архівні тарифи під брендом МТС-Україна.
Дивися повний текст Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Україна.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 11:34
Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Україна
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Україна.
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:34
Отримав таке повідомлення по контрактному номеру. Пропонують перехід у пакет з меншим набором за більші гроші.
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