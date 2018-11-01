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Vodafone попередив про закриття
старих тарифів МТС-Україна

Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Україна
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:34

Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Україна

Пропонуємо до обговорення:
Оператор мобільного зв'язку Vodafone Україна до кінця листопада закриє останні діючі архівні тарифи під брендом МТС-Україна.

Дивися повний текст Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Україна.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:34

Отримав таке повідомлення по контрактному номеру. Пропонують перехід у пакет з меншим набором за більші гроші.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:39

Re: Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Украї

Тоже имел еще старый тариф от UMC без абонплаты - "легкий", иногда там по необходимости покупал инет, теперь другой с абонплатой навязывают. Еще с контракта нельзя просто перейти на предоплату, нужно с паспортом идти и заявление писать...
Jax
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:51

  Ой+ написав:Отримав таке повідомлення по контрактному номеру. Пропонують перехід у пакет з меншим набором за більші гроші.
Мне тоже пришла смс и меня с пакета супер за 70 грн в месяц переводят в пакет red s-и плата за пакет 60 грн в месяц-а было 70 и бесплатных минут на других операторов вместо 30 станет 50! Я приятно удивлён хоть и небольшим,но подешевлением!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:12

Re: Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Украї

  Jax написав:Еще с контракта нельзя просто перейти на предоплату, нужно с паспортом идти и заявление писать...


Мені пропонують автоматично лайт за 30грн./міс з 14.11 (фактично тільки в мережі+100 мб), але в повідомленні говориться що можна вибрати і інші тарифи. Щоб не йти в центр обслуговування, то треба зарегитись в My Vodafone, або встановити на смартфон і там можна переходити в доступні тарифи.

  bub-har написав:Мне тоже пришла смс и меня с пакета супер за 70 грн в месяц переводят в пакет red s-и плата за пакет 60 грн в месяц-а было 70 и бесплатных минут на других операторов вместо 30 станет 50! Я приятно удивлён хоть и небольшим,но подешевлением!


Не в міс, а 4 тижні. Вигідніше, якщо реально користуєтесь підключати рік без абонплат, бо так 13 раз платити за рік, ще і імовірність зростання вартості.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:41

Jax
Тоже имел еще старый тариф от UMC без абонплаты - "легкий", иногда там по необходимости покупал инет, теперь другой с абонплатой навязывают. Еще с контракта нельзя просто перейти на предоплату, нужно с паспортом идти и заявление писать...

Сейчас у всех абонплата, но выручает телефон с 2-мя симками. Оставил Vodafon , чтоб могли дозвониться, а звонки и интернет от 3MOB. Они не поднимали цены, видимо в сговоре не учавствовали или их не пригласили. :D
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