Оператор мобільного зв'язку Vodafone Україна до кінця листопада закриє останні діючі архівні тарифи під брендом МТС-Україна.
Дивися повний текст Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Україна.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 11:34
Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Україна
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Україна.
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:34
Отримав таке повідомлення по контрактному номеру. Пропонують перехід у пакет з меншим набором за більші гроші.
Додано: Вів 06 лис, 2018 13:39
Re: Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Украї
Тоже имел еще старый тариф от UMC без абонплаты - "легкий", иногда там по необходимости покупал инет, теперь другой с абонплатой навязывают. Еще с контракта нельзя просто перейти на предоплату, нужно с паспортом идти и заявление писать...
Додано: Вів 06 лис, 2018 13:51
Мне тоже пришла смс и меня с пакета супер за 70 грн в месяц переводят в пакет red s-и плата за пакет 60 грн в месяц-а было 70 и бесплатных минут на других операторов вместо 30 станет 50! Я приятно удивлён хоть и небольшим,но подешевлением!
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:12
Re: Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Украї
Мені пропонують автоматично лайт за 30грн./міс з 14.11 (фактично тільки в мережі+100 мб), але в повідомленні говориться що можна вибрати і інші тарифи. Щоб не йти в центр обслуговування, то треба зарегитись в My Vodafone, або встановити на смартфон і там можна переходити в доступні тарифи.
Не в міс, а 4 тижні. Вигідніше, якщо реально користуєтесь підключати рік без абонплат, бо так 13 раз платити за рік, ще і імовірність зростання вартості.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:41
Jax
Сейчас у всех абонплата, но выручает телефон с 2-мя симками. Оставил Vodafon , чтоб могли дозвониться, а звонки и интернет от 3MOB. Они не поднимали цены, видимо в сговоре не учавствовали или их не пригласили.
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