Оператор мобільного зв'язку Vodafone Україна до кінця листопада закриє останні діючі архівні тарифи під брендом МТС-Україна.
Дивися повний текст Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Україна.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 11:34
Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Україна
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Україна.
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:34
Отримав таке повідомлення по контрактному номеру. Пропонують перехід у пакет з меншим набором за більші гроші.
Додано: Вів 06 лис, 2018 13:39
Re: Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Украї
Тоже имел еще старый тариф от UMC без абонплаты - "легкий", иногда там по необходимости покупал инет, теперь другой с абонплатой навязывают. Еще с контракта нельзя просто перейти на предоплату, нужно с паспортом идти и заявление писать...
Додано: Вів 06 лис, 2018 13:51
Мне тоже пришла смс и меня с пакета супер за 70 грн в месяц переводят в пакет red s-и плата за пакет 60 грн в месяц-а было 70 и бесплатных минут на других операторов вместо 30 станет 50! Я приятно удивлён хоть и небольшим,но подешевлением!
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:12
Re: Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Украї
Мені пропонують автоматично лайт за 30грн./міс з 14.11 (фактично тільки в мережі+100 мб), але в повідомленні говориться що можна вибрати і інші тарифи. Щоб не йти в центр обслуговування, то треба зарегитись в My Vodafone, або встановити на смартфон і там можна переходити в доступні тарифи.
Не в міс, а 4 тижні. Вигідніше, якщо реально користуєтесь підключати рік без абонплат, бо так 13 раз платити за рік, ще і імовірність зростання вартості.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:41
Jax
Сейчас у всех абонплата, но выручает телефон с 2-мя симками. Оставил Vodafon , чтоб могли дозвониться, а звонки и интернет от 3MOB. Они не поднимали цены, видимо в сговоре не учавствовали или их не пригласили.
Додано: Вів 06 лис, 2018 15:43
Re: Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Украї
УК меня тоже еще UMC -ный контракт ему лет 15 уже)) Но вот интересно я летом на год подписал с ними новый договор на год..там пару бонусов в виде снижки обещали. Все такое кому смс пришла пописывали или нет?
PS Наверно перейду на 3Моб, там нет абонплат и тариф простой 30/10 коп и все и никто не сжирает денег если пакет не оплачен) да и сам пакет если покупать то не 28 дней а 30. А прикол в том еще что там где нет 3Моб его симки работают в той же сети ватофона)).То есть покрытие то же самое а вот тариф намного вкуснее).
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:44
Тёща в шоке - переводят с хитрого контракта "Супер МТС Лёгкий +"( за 15 грн в месяц безлимит в сети МТС). Куда переходить не знает, все новые пакеты непомерно, как для пенсионерки, дорогие из-за интернета, который ей нужен, как в бане лыжи.
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:59
Re: Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Украї
А пенсіонерів користувачів десяток мільйонів з кнопкофонами.
Водафон лайт - безліміт в мережі за 30 грн./міс., або 2 грн. тільки за той день, що користуєшся. В мене у батьків такі тарифи, то ще і регулярно пропонують їм бонусні гривні за просто так.
До речі, сьогодні київстар запропонував мені перейти в дешевший тариф (30 грн. міс безліміт плюс 30 хв. на інші оператори і 100 мб)
Так що водафон буде обходиться дорожче за подібний пакет.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 06 лис, 2018 21:39
Вся проблема в том, что с контракта очень сложно уйти на предоплату, а самый дешёвый контракт Водафон Ред М начинается со 100 гривен.
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