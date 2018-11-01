RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Vodafone попередив про закриття
старих тарифів МТС-Україна

Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Україна
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:34

Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Україна

Пропонуємо до обговорення:
Оператор мобільного зв'язку Vodafone Україна до кінця листопада закриє останні діючі архівні тарифи під брендом МТС-Україна.

Дивися повний текст Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Україна.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85466
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:34

Отримав таке повідомлення по контрактному номеру. Пропонують перехід у пакет з меншим набором за більші гроші.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2079
З нами з: 19.04.12
Подякував: 21 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:39

Re: Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Украї

Тоже имел еще старый тариф от UMC без абонплаты - "легкий", иногда там по необходимости покупал инет, теперь другой с абонплатой навязывают. Еще с контракта нельзя просто перейти на предоплату, нужно с паспортом идти и заявление писать...
Jax
 
Повідомлень: 31
З нами з: 22.12.11
Подякував: 42 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:51

  Ой+ написав:Отримав таке повідомлення по контрактному номеру. Пропонують перехід у пакет з меншим набором за більші гроші.
Мне тоже пришла смс и меня с пакета супер за 70 грн в месяц переводят в пакет red s-и плата за пакет 60 грн в месяц-а было 70 и бесплатных минут на других операторов вместо 30 станет 50! Я приятно удивлён хоть и небольшим,но подешевлением!
bub-har
 
Повідомлень: 1399
З нами з: 13.07.16
Подякував: 483 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:12

Re: Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Украї

  Jax написав:Еще с контракта нельзя просто перейти на предоплату, нужно с паспортом идти и заявление писать...


Мені пропонують автоматично лайт за 30грн./міс з 14.11 (фактично тільки в мережі+100 мб), але в повідомленні говориться що можна вибрати і інші тарифи. Щоб не йти в центр обслуговування, то треба зарегитись в My Vodafone, або встановити на смартфон і там можна переходити в доступні тарифи.

  bub-har написав:Мне тоже пришла смс и меня с пакета супер за 70 грн в месяц переводят в пакет red s-и плата за пакет 60 грн в месяц-а было 70 и бесплатных минут на других операторов вместо 30 станет 50! Я приятно удивлён хоть и небольшим,но подешевлением!


Не в міс, а 4 тижні. Вигідніше, якщо реально користуєтесь підключати рік без абонплат, бо так 13 раз платити за рік, ще і імовірність зростання вартості.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2079
З нами з: 19.04.12
Подякував: 21 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:41

Jax
Тоже имел еще старый тариф от UMC без абонплаты - "легкий", иногда там по необходимости покупал инет, теперь другой с абонплатой навязывают. Еще с контракта нельзя просто перейти на предоплату, нужно с паспортом идти и заявление писать...

Сейчас у всех абонплата, но выручает телефон с 2-мя симками. Оставил Vodafon , чтоб могли дозвониться, а звонки и интернет от 3MOB. Они не поднимали цены, видимо в сговоре не учавствовали или их не пригласили. :D
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 959
З нами з: 14.08.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:43

Re: Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Украї

  Jax написав:Тоже имел еще старый тариф от UMC
УК меня тоже еще UMC -ный контракт ему лет 15 уже)) Но вот интересно я летом на год подписал с ними новый договор на год..там пару бонусов в виде снижки обещали. Все такое кому смс пришла пописывали или нет?
PS Наверно перейду на 3Моб, там нет абонплат и тариф простой 30/10 коп и все и никто не сжирает денег если пакет не оплачен) да и сам пакет если покупать то не 28 дней а 30. А прикол в том еще что там где нет 3Моб его симки работают в той же сети ватофона)).То есть покрытие то же самое а вот тариф намного вкуснее).
Джон
 
Повідомлень: 664
З нами з: 16.03.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:44

Тёща в шоке - переводят с хитрого контракта "Супер МТС Лёгкий +"( за 15 грн в месяц безлимит в сети МТС). Куда переходить не знает, все новые пакеты непомерно, как для пенсионерки, дорогие из-за интернета, который ей нужен, как в бане лыжи.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 715
З нами з: 13.03.15
Подякував: 122 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:59

Re: Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Украї

  warlamp написав:Тёща в шоке - переводят с хитрого контракта "Супер МТС Лёгкий +"( за 15 грн в месяц безлимит в сети МТС).


А пенсіонерів користувачів десяток мільйонів з кнопкофонами.
Водафон лайт - безліміт в мережі за 30 грн./міс., або 2 грн. тільки за той день, що користуєшся. В мене у батьків такі тарифи, то ще і регулярно пропонують їм бонусні гривні за просто так.

До речі, сьогодні київстар запропонував мені перейти в дешевший тариф (30 грн. міс безліміт плюс 30 хв. на інші оператори і 100 мб)
Так що водафон буде обходиться дорожче за подібний пакет.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2079
З нами з: 19.04.12
Подякував: 21 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:39

  Ой+ написав:
  warlamp написав:Тёща в шоке - переводят с хитрого контракта "Супер МТС Лёгкий +"( за 15 грн в месяц безлимит в сети МТС).


А пенсіонерів користувачів десяток мільйонів з кнопкофонами.
Водафон лайт - безліміт в мережі за 30 грн./міс., або 2 грн. тільки за той день, що користуєшся. В мене у батьків такі тарифи, то ще і регулярно пропонують їм бонусні гривні за просто так.

До речі, сьогодні київстар запропонував мені перейти в дешевший тариф (30 грн. міс безліміт плюс 30 хв. на інші оператори і 100 мб)
Так що водафон буде обходиться дорожче за подібний пакет.


Вся проблема в том, что с контракта очень сложно уйти на предоплату, а самый дешёвый контракт Водафон Ред М начинается со 100 гривен.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 715
З нами з: 13.03.15
Подякував: 122 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cannabis_ua і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 01 лис, 2018 13:12
48 1825
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 21:50
warlamp
Україна почала вводити план "Б" щодо "Північного потоку - 2" 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 05 лис, 2018 12:06
45 2667
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 20:16
shapo
Україна з початку року скоротила імпорт газу на 22%
R2 » П'ят 02 лис, 2018 18:26
3 173
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 18:19
Kripo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13598)
06.11.2018 22:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.