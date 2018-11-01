Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Україна

Додано: Вів 06 лис, 2018 15:43

Jax написав: Тоже имел еще старый тариф от UMC Тоже имел еще старый тариф от UMC

УК меня тоже еще UMC -ный контракт ему лет 15 уже)) Но вот интересно я летом на год подписал с ними новый договор на год..там пару бонусов в виде снижки обещали. Все такое кому смс пришла пописывали или нет?PS Наверно перейду на 3Моб, там нет абонплат и тариф простой 30/10 коп и все и никто не сжирает денег если пакет не оплачен) да и сам пакет если покупать то не 28 дней а 30. А прикол в том еще что там где нет 3Моб его симки работают в той же сети ватофона)).То есть покрытие то же самое а вот тариф намного вкуснее).