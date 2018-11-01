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Vodafone попередив про закриття
старих тарифів МТС-Україна

Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Україна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:46

warlamp Вище я писав якраз за контрактний номер - запропонували в СМС-ці саме лайт автоматом, або зокрема обрати підходящий.
Звичайно, не знаю які пропозиції кожному абоненту.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:59

  Джон написав:
  Jax написав:Тоже имел еще старый тариф от UMC
УК меня тоже еще UMC -ный контракт ему лет 15 уже)) Но вот интересно я летом на год подписал с ними новый договор на год..там пару бонусов в виде снижки обещали. Все такое кому смс пришла пописывали или нет?
PS Наверно перейду на 3Моб, там нет абонплат и тариф простой 30/10 коп и все и никто не сжирает денег если пакет не оплачен) да и сам пакет если покупать то не 28 дней а 30. А прикол в том еще что там где нет 3Моб его симки работают в той же сети ватофона)).То есть покрытие то же самое а вот тариф намного вкуснее).

Не раджу. Я теж так думав, та придбав пакет 3моб. Ось тут писав https://forum.finance.ua/topic214993.html, що з того вийшло.
Зроби все, що зможеш, а в іншому покладися на долю.
grab
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