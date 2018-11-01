Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Україна

warlamp Вище я писав якраз за контрактний номер - запропонували в СМС-ці саме лайт автоматом, або зокрема обрати підходящий.
Звичайно, не знаю які пропозиції кожному абоненту.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лис, 2018 21:46
warlamp Вище я писав якраз за контрактний номер - запропонували в СМС-ці саме лайт автоматом, або зокрема обрати підходящий.
Звичайно, не знаю які пропозиції кожному абоненту.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 06 лис, 2018 21:59
Не раджу. Я теж так думав, та придбав пакет 3моб. Ось тут писав https://forum.finance.ua/topic214993.html, що з того вийшло.
Зроби все, що зможеш, а в іншому покладися на долю.
Зараз переглядають цей форум: cannabis_ua, warlamp і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|