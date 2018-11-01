Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Україна
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УК меня тоже еще UMC -ный контракт ему лет 15 уже)) Но вот интересно я летом на год подписал с ними новый договор на год..там пару бонусов в виде снижки обещали. Все такое кому смс пришла пописывали или нет? PS Наверно перейду на 3Моб, там нет абонплат и тариф простой 30/10 коп и все и никто не сжирает денег если пакет не оплачен) да и сам пакет если покупать то не 28 дней а 30. А прикол в том еще что там где нет 3Моб его симки работают в той же сети ватофона)).То есть покрытие то же самое а вот тариф намного вкуснее).
Мне прислали такое предложение. Особо расстраиваться нечего, было 15 грн/м, стало 20 грн/м, через 8 месяцев будет 30 грн/м тогда и посмотрим что делать.
Шановний клієнте, 15.11 Ваш тариф закривається. До 30.11 він буде безкоштовно змінений на Vodafone Light, який підібрано згідно з Вашими потребами: безлімітні дзвінки в мережі, 100 МБ Інтернет, дзвінки по Україні - 0,50 грн/хв, sms - 0,50 грн/шт. Вартість на перші 8 місяців - 20 грн/міс, далі - 30 грн/міс. Деталі: 111*6 Або оберіть тариф самостійно до 14.11 на http://www.vodafone.ua/tariff
Jax написав:Еще с контракта нельзя просто перейти на предоплату, нужно с паспортом идти и заявление писать...
Мені пропонують автоматично лайт за 30грн./міс з 14.11 (фактично тільки в мережі+100 мб), але в повідомленні говориться що можна вибрати і інші тарифи. Щоб не йти в центр обслуговування, то треба зарегитись в My Vodafone, або встановити на смартфон і там можна переходити в доступні тарифи.
bub-har написав:Мне тоже пришла смс и меня с пакета супер за 70 грн в месяц переводят в пакет red s-и плата за пакет 60 грн в месяц-а было 70 и бесплатных минут на других операторов вместо 30 станет 50! Я приятно удивлён хоть и небольшим,но подешевлением!
Не в міс, а 4 тижні. Вигідніше, якщо реально користуєтесь підключати рік без абонплат, бо так 13 раз платити за рік, ще і імовірність зростання вартості.
На контракті якраз в місяць. Не плутайте з передплатою. 660 грн/календарний рік якщо рік підключати , або 60 грн/календарний місяць