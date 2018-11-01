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Vodafone попередив про закриття
старих тарифів МТС-Україна

Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Україна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:46

warlamp Вище я писав якраз за контрактний номер - запропонували в СМС-ці саме лайт автоматом, або зокрема обрати підходящий.
Звичайно, не знаю які пропозиції кожному абоненту.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:59

  Джон написав:
  Jax написав:Тоже имел еще старый тариф от UMC
УК меня тоже еще UMC -ный контракт ему лет 15 уже)) Но вот интересно я летом на год подписал с ними новый договор на год..там пару бонусов в виде снижки обещали. Все такое кому смс пришла пописывали или нет?
PS Наверно перейду на 3Моб, там нет абонплат и тариф простой 30/10 коп и все и никто не сжирает денег если пакет не оплачен) да и сам пакет если покупать то не 28 дней а 30. А прикол в том еще что там где нет 3Моб его симки работают в той же сети ватофона)).То есть покрытие то же самое а вот тариф намного вкуснее).

Не раджу. Я теж так думав, та придбав пакет 3моб. Ось тут писав https://forum.finance.ua/topic214993.html, що з того вийшло.
Зроби все, що зможеш, а в іншому покладися на долю.
grab
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:58

Re: Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Украї

Мне прислали такое предложение. Особо расстраиваться нечего, было 15 грн/м, стало 20 грн/м, через 8 месяцев будет 30 грн/м тогда и посмотрим что делать.
Шановний клієнте, 15.11 Ваш тариф закривається. До 30.11 він буде безкоштовно змінений на Vodafone Light, який підібрано згідно з Вашими потребами: безлімітні дзвінки в мережі, 100 МБ Інтернет, дзвінки по Україні - 0,50 грн/хв, sms - 0,50 грн/шт. Вартість на перші 8 місяців - 20 грн/міс, далі - 30 грн/міс. Деталі: 111*6 Або оберіть тариф самостійно до 14.11 на http://www.vodafone.ua/tariff
papchik
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 00:03

Re: Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Украї

Полагаю такие низкие тарифы предлагают старожилам, которые редко пользуются связью и если что-то не так они быстро разорвут контракт.
papchik
 
Повідомлень: 180
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 00:13

  Ой+ написав:
  Jax написав:Еще с контракта нельзя просто перейти на предоплату, нужно с паспортом идти и заявление писать...


Мені пропонують автоматично лайт за 30грн./міс з 14.11 (фактично тільки в мережі+100 мб), але в повідомленні говориться що можна вибрати і інші тарифи. Щоб не йти в центр обслуговування, то треба зарегитись в My Vodafone, або встановити на смартфон і там можна переходити в доступні тарифи.

  bub-har написав:Мне тоже пришла смс и меня с пакета супер за 70 грн в месяц переводят в пакет red s-и плата за пакет 60 грн в месяц-а было 70 и бесплатных минут на других операторов вместо 30 станет 50! Я приятно удивлён хоть и небольшим,но подешевлением!


Не в міс, а 4 тижні. Вигідніше, якщо реально користуєтесь підключати рік без абонплат, бо так 13 раз платити за рік, ще і імовірність зростання вартості.

На контракті якраз в місяць. Не плутайте з передплатою.
660 грн/календарний рік якщо рік підключати ,
або 60 грн/календарний місяць
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 06:51

Re: Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Украї

  BBC написав:На контракті якраз в місяць. Не плутайте з передплатою.


Зараз можлива міграція з контракту на передоплату, тільки як бачимо кожному пропонують щось інше.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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