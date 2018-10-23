Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Україна

Додано: Вів 06 лис, 2018 21:46

warlamp Вище я писав якраз за контрактний номер - запропонували в СМС-ці саме лайт автоматом, або зокрема обрати підходящий.

Звичайно, не знаю які пропозиції кожному абоненту.

Не так добре з грошима, як погано без них.