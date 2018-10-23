Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Україна

warlamp Вище я писав якраз за контрактний номер - запропонували в СМС-ці саме лайт автоматом, або зокрема обрати підходящий.
Звичайно, не знаю які пропозиції кожному абоненту.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лис, 2018 21:46
warlamp Вище я писав якраз за контрактний номер - запропонували в СМС-ці саме лайт автоматом, або зокрема обрати підходящий.
Звичайно, не знаю які пропозиції кожному абоненту.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 06 лис, 2018 21:59
Не раджу. Я теж так думав, та придбав пакет 3моб. Ось тут писав https://forum.finance.ua/topic214993.html, що з того вийшло.
Зроби все, що зможеш, а в іншому покладися на долю.
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:58
Re: Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Украї
Мне прислали такое предложение. Особо расстраиваться нечего, было 15 грн/м, стало 20 грн/м, через 8 месяцев будет 30 грн/м тогда и посмотрим что делать.
Додано: Сер 07 лис, 2018 00:03
Re: Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Украї
Полагаю такие низкие тарифы предлагают старожилам, которые редко пользуются связью и если что-то не так они быстро разорвут контракт.
Додано: Сер 07 лис, 2018 00:13
На контракті якраз в місяць. Не плутайте з передплатою.
660 грн/календарний рік якщо рік підключати ,
або 60 грн/календарний місяць
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 07 лис, 2018 06:51
Re: Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Украї
Зараз можлива міграція з контракту на передоплату, тільки як бачимо кожному пропонують щось інше.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 07 лис, 2018 09:57
Re: Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Украї
Не знаю,у меня в первый рабочий день месяца насчитывается плата за пакет 70грн,а на следующий день списывается 50 грн скидки,т.к подписал на полтора года доп.соглашение,поэтому и не захотел подключать год без абонплат! В итоге плачу 70-50=20 грн! А с учётом перехода на новый тариф,который будет стоить 60 грн и при вычите скидки в 50грн-получится 10 грн в месяц!Водафон лучшие!
Додано: Сер 07 лис, 2018 11:11
Не понимаю с чего такой кипишь, вне зависимости какой пакет в день 2 грн без оплаты абонплаты снимает на мтс или водафон только в день звонка. Даже не знаю какой у нас тариф мы абонплату вообще не платим 20 грн. ложим на счет и все.
Интерентом пользовалась только киевстаром там не дорого даже не выбирала пакет.
Абонплата для тех кому нужен интернет и много звонить, окститесь. :mrgreen:
|