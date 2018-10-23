Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Україна
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УК меня тоже еще UMC -ный контракт ему лет 15 уже)) Но вот интересно я летом на год подписал с ними новый договор на год..там пару бонусов в виде снижки обещали. Все такое кому смс пришла пописывали или нет? PS Наверно перейду на 3Моб, там нет абонплат и тариф простой 30/10 коп и все и никто не сжирает денег если пакет не оплачен) да и сам пакет если покупать то не 28 дней а 30. А прикол в том еще что там где нет 3Моб его симки работают в той же сети ватофона)).То есть покрытие то же самое а вот тариф намного вкуснее).
Мне прислали такое предложение. Особо расстраиваться нечего, было 15 грн/м, стало 20 грн/м, через 8 месяцев будет 30 грн/м тогда и посмотрим что делать.
Шановний клієнте, 15.11 Ваш тариф закривається. До 30.11 він буде безкоштовно змінений на Vodafone Light, який підібрано згідно з Вашими потребами: безлімітні дзвінки в мережі, 100 МБ Інтернет, дзвінки по Україні - 0,50 грн/хв, sms - 0,50 грн/шт. Вартість на перші 8 місяців - 20 грн/міс, далі - 30 грн/міс. Деталі: 111*6 Або оберіть тариф самостійно до 14.11 на http://www.vodafone.ua/tariff
Jax написав:Еще с контракта нельзя просто перейти на предоплату, нужно с паспортом идти и заявление писать...
Мені пропонують автоматично лайт за 30грн./міс з 14.11 (фактично тільки в мережі+100 мб), але в повідомленні говориться що можна вибрати і інші тарифи. Щоб не йти в центр обслуговування, то треба зарегитись в My Vodafone, або встановити на смартфон і там можна переходити в доступні тарифи.
bub-har написав:Мне тоже пришла смс и меня с пакета супер за 70 грн в месяц переводят в пакет red s-и плата за пакет 60 грн в месяц-а было 70 и бесплатных минут на других операторов вместо 30 станет 50! Я приятно удивлён хоть и небольшим,но подешевлением!
Не в міс, а 4 тижні. Вигідніше, якщо реально користуєтесь підключати рік без абонплат, бо так 13 раз платити за рік, ще і імовірність зростання вартості.
На контракті якраз в місяць. Не плутайте з передплатою. 660 грн/календарний рік якщо рік підключати , або 60 грн/календарний місяць
Ой+ написав:Не в міс, а 4 тижні. Вигідніше, якщо реально користуєтесь підключати рік без абонплат, бо так 13 раз платити за рік, ще і імовірність зростання вартості.
Не знаю,у меня в первый рабочий день месяца насчитывается плата за пакет 70грн,а на следующий день списывается 50 грн скидки,т.к подписал на полтора года доп.соглашение,поэтому и не захотел подключать год без абонплат! В итоге плачу 70-50=20 грн! А с учётом перехода на новый тариф,который будет стоить 60 грн и при вычите скидки в 50грн-получится 10 грн в месяц!Водафон лучшие!
Не понимаю с чего такой кипишь, вне зависимости какой пакет в день 2 грн без оплаты абонплаты снимает на мтс или водафон только в день звонка. Даже не знаю какой у нас тариф мы абонплату вообще не платим 20 грн. ложим на счет и все. Интерентом пользовалась только киевстаром там не дорого даже не выбирала пакет.
Абонплата для тех кому нужен интернет и много звонить, окститесь. :mrgreen:
У меня полностью противоположная история, правда я не покупал, а достал старую карту и поменял её в Укртелекоме на современную. Уже пару месяцев пользуюсь в Киеве и на даче под Киевом, везде 3g internet.
grab написав:Не раджу. Я теж так думав, та придбав пакет 3моб. Ось тут писав
Не знаю, у меня работает номер более года уже, если к весне разрешат переносить номера то перенесу на него свой номер с МТС. Покупал в салоне АЛЛО 25 грн старпак, правда пришлось с них требовать поискать пакет так как на прилавке его нету. 30/10 без абонплат с возможностью по желанию покупать пакеты минут или интернет.. че еще надо..http://3mob.ua/application/prices/individual/key/199 вот мой тариф..Родственников, часть знакомых перевел на 3Моб и блокировок карты ни у кого не было случаев..
Ой+ написав:Зараз можлива міграція з контракту на передоплату, тільки як бачимо кожному пропонують щось інше.
Мне сказали что тогда номер пропадет. ......... PS кстати есть еще один у нас оператор - https://www.lycamobile.ua/ru/lycamobile-ukraine Lycamobile (Лайкамобайл) тоже нет никаких абонплат, зато есть прикол или фича, при пополнение счета на 25 грн/месяц можно звонить бесплатно на все номера Лайки, причем не только украинской но и польской и тех стран где она есть, так же можно (проверено) поехать в Польшу и там включившись в сеть польской Лайки говорить бесплатно.. может еще где есть страны но Польшу, я лично проверял..и 25 грн со счета НЕ СПИСЫВАЕТ.Они тратятся только если звонить на другие, не Лайки номера.. И покрытие у нее как у Ватофона ибо работает сей оператор на его БС. Есть еще Интертелеком без абонплаты некоторые тарифы.. то там надо покупать другой телефон СДМА -стандарта. Так что кроме тройки Ватофон, Лайф, Киевстар есть и інші оператори..