Vodafone попередив про закриття старих тарифів МТС-Україна

Додано: Чет 08 лис, 2018 00:02

grab написав: Не раджу. Я теж так думав, та придбав пакет 3моб. Ось тут писав Не раджу. Я теж так думав, та придбав пакет 3моб. Ось тут писав

Ой+ написав: Зараз можлива міграція з контракту на передоплату, тільки як бачимо кожному пропонують щось інше. Зараз можлива міграція з контракту на передоплату, тільки як бачимо кожному пропонують щось інше.

Не знаю, у меня работает номер более года уже, если к весне разрешат переносить номера то перенесу на него свой номер с МТС. Покупал в салоне АЛЛО 25 грн старпак, правда пришлось с них требовать поискать пакет так как на прилавке его нету.30/10 без абонплат с возможностью по желанию покупать пакеты минут или интернет.. че еще надо..вот мой тариф..Родственников, часть знакомых перевел на 3Моб и блокировок карты ни у кого не было случаев..Мне сказали что тогда номер пропадет..........PS кстати есть еще один у нас оператор -Lycamobile (Лайкамобайл) тоже нет никаких абонплат, зато есть прикол или фича, при пополнение счета на 25 грн/месяц можно звонить бесплатно на все номера Лайки, причем не только украинской но и польской и тех стран где она есть, так же можно (проверено) поехать в Польшу и там включившись в сеть польской Лайки говорить бесплатно.. может еще где есть страны но Польшу, я лично проверял..и 25 грн со счета НЕ СПИСЫВАЕТ.Они тратятся только если звонить на другие, не Лайки номера.. И покрытие у нее как у Ватофона ибо работает сей оператор на его БС. Есть еще Интертелеком без абонплаты некоторые тарифы.. то там надо покупать другой телефон СДМА -стандарта. Так что кроме тройки Ватофон, Лайф, Киевстар есть и інші оператори..