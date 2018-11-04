Вітренко також розповів, що НАК вже стягнув за рішенням арбітражу 2,1 млрд дол. у вигляді газу і 18 млн дол. грошима.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" збільшив претензії до \"Газпрому\" до понад 12 млрд доларів.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 11:51
"Нафтогаз" збільшив претензії до "Газпрому" до понад 12...
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Дивися повний текст \"Нафтогаз\" збільшив претензії до \"Газпрому\" до понад 12 млрд доларів.
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:51
дурень думкой богатеет. Fitch ему не верит
Также Fitch чего-то не верит, что Газпром ему заплатит и сомневается вообще в каких-либо перспективах после 2019, т.е. после прокладки новых труб.
но бонусы уже получены и переведены "маме"
жду комментариев от провластных лизоблюдов - у ребят должен быть инсайд поярче, чем у Fitch!
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