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"Нафтогаз" збільшив претензії
до "Газпрому" до понад 12...

"Нафтогаз" збільшив претензії до "Газпрому" до понад 12...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:51

"Нафтогаз" збільшив претензії до "Газпрому" до понад 12...

Пропонуємо до обговорення:
Вітренко також розповів, що НАК вже стягнув за рішенням арбітражу 2,1 млрд дол. у вигляді газу і 18 млн дол. грошима.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" збільшив претензії до \"Газпрому\" до понад 12 млрд доларів.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:51

дурень думкой богатеет. Fitch ему не верит https://www.fitchratings.com/site/pr/10050296 и ставит верный диагноз, тьху, рейтинг.
Также Fitch чего-то не верит, что Газпром ему заплатит и сомневается вообще в каких-либо перспективах после 2019, т.е. после прокладки новых труб.
но бонусы уже получены и переведены "маме"
жду комментариев от провластных лизоблюдов - у ребят должен быть инсайд поярче, чем у Fitch!
sequence
 
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