или на сайт
- Официант
Компания: "Тур.компания"Золотая Империя"
Город: Болгария
Занятость: Полная занятость, Стажировка
Зарплата: 15000 грн.
Описание вакансии
НУЖНЫ ОФИЦИАНТЫ НА ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ БОЛГАРИИ
Место работы:
Отели горнолыжных курортов Банско, Боровец и Пампорово;
Лучшие сетевые отели Черноморского побережья Болгарии:
Возможности:
Встретить Новый Год на горнолыжных курортах Болгарии: Банско, Боровец и Пампорово;
Целую зиму покататься на лыжах или сноубордах;
Пожить в красивой и комфортной зиме;
Провести целую зиму в горнолыжных курортах Болгарии и поднять имунитет организма.
Требования:
Среднее образование или средне-специальное, или высшее образование;
Знание иностранного языка не обязательно;
Вежливость, умение работать в команде, коммуникативность, ответственность;
Возраст 18−55 лет.
Обязанности:
приветствие и обслуживание гостей;
контроль и поддержка чистоты и гигиены своего рабочего места.
График:
Посменный 8 часов в день;
6-ти дневная рабочая неделя;
Один плавающий выходной в неделю;
По желанию возможно 10-12 часов рабочий день, чтобы заработать дополнительные деньги. Увеличение рабочего дня нужно согласовывать с руководством.
Могут ехать на работу также студенты:
В период зимних каникул;
Подработка за счет свободного посещения занятий;
Для усовершенствования иностранного языка;
Работодатель предоставляет:
На время работы закрепляется куратор, постоянно находящийся в Болгарии, к которому кандидаты могут обратиться по всем вопросам;
Болгарская SIM карта - за счет работодателя;
Билет на автобус до Болгарии и обратно – за счет работодателя;
Медицинская страховка – за счет работодателя;
Проживание в комнате до 4 человек – за счет работодателя;
Коммунальные услуги: электричество, вода – за счет работодателя;
Питание – 3 раза в день, предоставляется за счет работодателя;
Обмундирование(одежда) для работы - за счет работодателя;
По окончании работы выдается сертификат международного образца.
Зарплата:
За счет ставки, чаевых, переработки можно получать 15000-20000 грн.;
ставка при 8 часовом рабочем дне - от 10000 грн.;
возможность получать чаевые в день 20-30 Евро и выше;
возможность работать больше часов, чтобы получать больше ставку;
премия при качественной работе;
По всем вопросам пишем на Вайбер по номеру +380985381172 (Viber)
или на сайт
Можна подавать документы и ехать вместе с:
Родственниками;
Знакомыми;
Одногрупниками;
Однокурсниками;
Братьями или сестрами;
С мужем или женой;
Со своим парнем или девушкой.
По всем вопросам обязательно пишите на Viber, мы обязательно вам перезвоним:
+380985381172 (Viber) или на сайт
также можете написать на имейл abvis777@gmail.com