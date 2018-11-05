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на тему Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!

Додано: Вів 06 лис, 2018 13:10 ОФИЦИАНТЫ НА ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ БОЛГАРИИ

или на сайт https://www.goldenempire.info на сайте есть чат, в диалогом маленьком окне (также можете написать на имейл

- Официант

Компания: "Тур.компания"Золотая Империя"

Город: Болгария

Занятость: Полная занятость, Стажировка

Зарплата: 15000 грн.



Описание вакансии

НУЖНЫ ОФИЦИАНТЫ НА ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ БОЛГАРИИ



Место работы:



Отели горнолыжных курортов Банско, Боровец и Пампорово;

Лучшие сетевые отели Черноморского побережья Болгарии:

Возможности:



Встретить Новый Год на горнолыжных курортах Болгарии: Банско, Боровец и Пампорово;

Целую зиму покататься на лыжах или сноубордах;

Пожить в красивой и комфортной зиме;

Провести целую зиму в горнолыжных курортах Болгарии и поднять имунитет организма.

Требования:



Среднее образование или средне-специальное, или высшее образование;

Знание иностранного языка не обязательно;

Вежливость, умение работать в команде, коммуникативность, ответственность;

Возраст 18−55 лет.

Обязанности:



приветствие и обслуживание гостей;

контроль и поддержка чистоты и гигиены своего рабочего места.

График:



Посменный 8 часов в день;

6-ти дневная рабочая неделя;

Один плавающий выходной в неделю;

По желанию возможно 10-12 часов рабочий день, чтобы заработать дополнительные деньги. Увеличение рабочего дня нужно согласовывать с руководством.

Могут ехать на работу также студенты:



В период зимних каникул;

Подработка за счет свободного посещения занятий;

Для усовершенствования иностранного языка;

Работодатель предоставляет:

На время работы закрепляется куратор, постоянно находящийся в Болгарии, к которому кандидаты могут обратиться по всем вопросам;

Болгарская SIM карта - за счет работодателя;

Билет на автобус до Болгарии и обратно – за счет работодателя;

Медицинская страховка – за счет работодателя;

Проживание в комнате до 4 человек – за счет работодателя;

Коммунальные услуги: электричество, вода – за счет работодателя;

Питание – 3 раза в день, предоставляется за счет работодателя;

Обмундирование(одежда) для работы - за счет работодателя;

По окончании работы выдается сертификат международного образца.

Зарплата:



За счет ставки, чаевых, переработки можно получать 15000-20000 грн.;

ставка при 8 часовом рабочем дне - от 10000 грн.;

возможность получать чаевые в день 20-30 Евро и выше;

возможность работать больше часов, чтобы получать больше ставку;

премия при качественной работе;



По всем вопросам пишем на Вайбер по номеру +380985381172 (Viber)

или на сайт https://www.goldenempire.info на сайте есть чат, в диалогом маленьком окне



Можна подавать документы и ехать вместе с:



Родственниками;

Знакомыми;

Одногрупниками;

Однокурсниками;

Братьями или сестрами;

С мужем или женой;

Со своим парнем или девушкой.



По всем вопросам обязательно пишите на Viber, мы обязательно вам перезвоним:

+380985381172 (Viber) или на сайт https://www.goldenempire.info на сайте есть чат, в диалогом маленьком окне.

также можете написать на имейл По всем вопросам пишем на Вайбер по номеру +380985381172 (Viber)или на сайтна сайте есть чат, в диалогом маленьком окне (также можете написать на имейл abvis777@gmail.com - ОфициантКомпания: "Тур.компания"Золотая Империя"Город: БолгарияЗанятость: Полная занятость, СтажировкаЗарплата: 15000 грн.Описание вакансииНУЖНЫ ОФИЦИАНТЫ НА ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ БОЛГАРИИМесто работы:Отели горнолыжных курортов Банско, Боровец и Пампорово;Лучшие сетевые отели Черноморского побережья Болгарии:Возможности:Встретить Новый Год на горнолыжных курортах Болгарии: Банско, Боровец и Пампорово;Целую зиму покататься на лыжах или сноубордах;Пожить в красивой и комфортной зиме;Провести целую зиму в горнолыжных курортах Болгарии и поднять имунитет организма.Требования:Среднее образование или средне-специальное, или высшее образование;Знание иностранного языка не обязательно;Вежливость, умение работать в команде, коммуникативность, ответственность;Возраст 18−55 лет.Обязанности:приветствие и обслуживание гостей;контроль и поддержка чистоты и гигиены своего рабочего места.График:Посменный 8 часов в день;6-ти дневная рабочая неделя;Один плавающий выходной в неделю;По желанию возможно 10-12 часов рабочий день, чтобы заработать дополнительные деньги. Увеличение рабочего дня нужно согласовывать с руководством.Могут ехать на работу также студенты:В период зимних каникул;Подработка за счет свободного посещения занятий;Для усовершенствования иностранного языка;Работодатель предоставляет:На время работы закрепляется куратор, постоянно находящийся в Болгарии, к которому кандидаты могут обратиться по всем вопросам;Болгарская SIM карта - за счет работодателя;Билет на автобус до Болгарии и обратно – за счет работодателя;Медицинская страховка – за счет работодателя;Проживание в комнате до 4 человек – за счет работодателя;Коммунальные услуги: электричество, вода – за счет работодателя;Питание – 3 раза в день, предоставляется за счет работодателя;Обмундирование(одежда) для работы - за счет работодателя;По окончании работы выдается сертификат международного образца.Зарплата:За счет ставки, чаевых, переработки можно получать 15000-20000 грн.;ставка при 8 часовом рабочем дне - от 10000 грн.;возможность получать чаевые в день 20-30 Евро и выше;возможность работать больше часов, чтобы получать больше ставку;премия при качественной работе;По всем вопросам пишем на Вайбер по номеру +380985381172 (Viber)или на сайтна сайте есть чат, в диалогом маленьком окнеМожна подавать документы и ехать вместе с:Родственниками;Знакомыми;Одногрупниками;Однокурсниками;Братьями или сестрами;С мужем или женой;Со своим парнем или девушкой.По всем вопросам обязательно пишите на Viber, мы обязательно вам перезвоним:+380985381172 (Viber) или на сайтна сайте есть чат, в диалогом маленьком окне.также можете написать на имейл abvis777@gmail.com abvis777

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