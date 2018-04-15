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НБУ дав рекомендації Кабміну,
як пом'якшити девальвацію...

НБУ дав рекомендації Кабміну, як пом'якшити девальвацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:57

НБУ дав рекомендації Кабміну, як пом'якшити девальвацію...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в рішенні Ради Нацбанку, опублікованому на сайті НБУ.

Дивися повний текст НБУ дав рекомендації Кабміну, як пом'якшити девальвацію гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:57

Заглавие этой статьи ОЧЕНЬ интригует , особенно над колонкой с курсами валют , где доллар и евро уже которую неделю падают относительно несчастной гривны , которую пытается " спасти " наш друг Нацбанк !!! А если к этому ещё добавить некоторые замечательный прогнозы Великих ФинАналитиков типа : " Когда гривна обвалился до 40 ..." и так далее , то возникют некоторые подозрения , что кому то укрепление национальной валюты равно значно серпом по причинному месту ! Поэтому эти люди пытаются расшатать общественное мнение и валютный рынок хоть бы и такими глупыми заголовками ...
ganzyua
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:29

Совет ни о чем. Просто для того, чтобы потом сказать, что они предупреждали.
nalim
 
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