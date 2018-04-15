Про це йдеться в рішенні Ради Нацбанку, опублікованому на сайті НБУ.
Дивися повний текст НБУ дав рекомендації Кабміну, як пом'якшити девальвацію гривні.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 13:57
НБУ дав рекомендації Кабміну, як пом'якшити девальвацію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ дав рекомендації Кабміну, як пом'якшити девальвацію гривні.
Додано: Вів 06 лис, 2018 13:57
Заглавие этой статьи ОЧЕНЬ интригует , особенно над колонкой с курсами валют , где доллар и евро уже которую неделю падают относительно несчастной гривны , которую пытается " спасти " наш друг Нацбанк !!! А если к этому ещё добавить некоторые замечательный прогнозы Великих ФинАналитиков типа : " Когда гривна обвалился до 40 ..." и так далее , то возникют некоторые подозрения , что кому то укрепление национальной валюты равно значно серпом по причинному месту ! Поэтому эти люди пытаются расшатать общественное мнение и валютный рынок хоть бы и такими глупыми заголовками ...
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:29
Совет ни о чем. Просто для того, чтобы потом сказать, что они предупреждали.
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