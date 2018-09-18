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Саудівська Аравія приступила до будівництва першого...
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Додано: Вів 06 лис, 2018 14:31
Пропонуємо до обговорення:
Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман аль-Сауд в понеділок взяв участь у церемонії початку будівництва дослідницького ядерного реактора на території Науково-технічного центру імені короля Абдель Азіза (Abdulaziz City for Science and Technology) в Ер-Ріяді.
Дивися повний текст Саудівська Аравія приступила до будівництва першого дослідницького реактора
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Додано: Вів 06 лис, 2018 14:31
Похоже, скажи ты начали готовиться к производству ядерного оружия.
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nalim
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Додано: Вів 06 лис, 2018 14:40
А МАГАТЕ что говорит по этому поводу?
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hodkonem36
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