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Саудівська Аравія приступила
до будівництва першого...

Саудівська Аравія приступила до будівництва першого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:31

Саудівська Аравія приступила до будівництва першого...

Пропонуємо до обговорення:
Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман аль-Сауд в понеділок взяв участь у церемонії початку будівництва дослідницького ядерного реактора на території Науково-технічного центру імені короля Абдель Азіза (Abdulaziz City for Science and Technology) в Ер-Ріяді.

Дивися повний текст Саудівська Аравія приступила до будівництва першого дослідницького реактора.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:31

Похоже, скажи ты начали готовиться к производству ядерного оружия.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:40

А МАГАТЕ что говорит по этому поводу?
hodkonem36
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