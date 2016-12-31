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Суди повернули Фонду гарантування менше 1% коштів від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:48
Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав до правоохоронних органів заяви проти власників, керівників, менеджерів та клієнтів неплатоспроможних банків на 423 мільярда гривень, але суди винесли обвинувальні вироки у справах лише на 430 мільйонів гривень.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 14:48
Ничего удивительного, такие бабки не могли вернуться людям.
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