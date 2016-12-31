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Суди повернули Фонду гарантування
менше 1% коштів від...

Суди повернули Фонду гарантування менше 1% коштів від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:48

Суди повернули Фонду гарантування менше 1% коштів від...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав до правоохоронних органів заяви проти власників, керівників, менеджерів та клієнтів неплатоспроможних банків на 423 мільярда гривень, але суди винесли обвинувальні вироки у справах лише на 430 мільйонів гривень.

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R2
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Ничего удивительного, такие бабки не могли вернуться людям.
nalim
 
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если правозахоронители не могут установить обстоятельств дтп, заснятого на видео как на ладони, то что говорить про банковские махинации.
в некоторых банках сервера изъяли, а как их запустить, что в них искать и кого винить - хз. так и валяется хламом. ни желания, ни возможностей
saz
 
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