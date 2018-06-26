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Луценко подав у відставку
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лис, 2018 07:09
locustsucol написав:
Лучший генпрокукрор Украины. Во времена пика информационной войны и военной агрессии расии. И вам тут всем плевать и на Украину, и на то что делал или не делал Луценко. Сплошной желчный трёп ни о чем.
И каков результат работы "плокурора"? По его руководством хоть что-то расследовали? Или может прокуратура перестала быть самой коррупционной частью власти в Украине?
Просто выставили Украину как позорище с этим "плокурором".
ПС: часть прокурорской жизни:
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Додано: Сер 07 лис, 2018 09:04
С другого ресурса, просто с языка сняли :
Одним словом, заявление Луценко об отставке – это типичный ход медийного генпрокурора-политика, который заигрывает с активистами и обществом и подбрасывает им ложные надежды. Делая громкое заявление, Луценко прекрасно понимал, что депутатстких голосов за его увольнение не будет. Поэтому он и продемонстрировал смелость громко заявить об отставке, поскольку знал, что в ближайшее время она ему не грозит. Подать заявление об отставке и уйти с должности – это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Да и не его это дело, кто его ставил тому и решать что Луценко делать. Да и голосование депутатов подтверждает, что "барыг" такой прокурор очень устраивает, можно спать спокойно
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Додано: Сер 07 лис, 2018 10:49
locustsucol написав:
Лучший генпрокукрор Украины. Во времена пика
Его работа и опасна и трудна. и совсем не видна
Уходить будет как Гонтарева? огородами-отпусками
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Додано: Сер 07 лис, 2018 11:51
anton_gms написав:
Юра ..... от ответственности никуда не уйдёшь. Сядешь по самые помидоры вместе с семьёй.
Из предыдущих никто не сел и этот не сядет. Откупится.
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nalim
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Додано: Сер 07 лис, 2018 12:35
Подал в отставку, потом будет идти в президенты, как сбежавший кроль.
Круговорот дерьма в природе.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Сер 07 лис, 2018 13:56
ruvex написав:
Круговорот дерьма в природе.
Украина это не вся природа.
В мире много цивилизованных стран. с красивой природой. хорошей экологией и политической средой
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sal
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:04
бегут крысы с титаника...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Cler
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:48
Cler написав:
бегут крысы с титаника
Ну, ему, с его успехами.. что был, что не был.
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sal
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