RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Луценко подав у відставку

Луценко подав у відставку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 07:09

  locustsucol написав:Лучший генпрокукрор Украины. Во времена пика информационной войны и военной агрессии расии. И вам тут всем плевать и на Украину, и на то что делал или не делал Луценко. Сплошной желчный трёп ни о чем.

И каков результат работы "плокурора"? По его руководством хоть что-то расследовали? Или может прокуратура перестала быть самой коррупционной частью власти в Украине?
Просто выставили Украину как позорище с этим "плокурором".
ПС: часть прокурорской жизни:
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2655
З нами з: 19.09.10
Подякував: 411 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 09:04

С другого ресурса, просто с языка сняли :
Одним словом, заявление Луценко об отставке – это типичный ход медийного генпрокурора-политика, который заигрывает с активистами и обществом и подбрасывает им ложные надежды. Делая громкое заявление, Луценко прекрасно понимал, что депутатстких голосов за его увольнение не будет. Поэтому он и продемонстрировал смелость громко заявить об отставке, поскольку знал, что в ближайшее время она ему не грозит. Подать заявление об отставке и уйти с должности – это, как говорят в Одессе, две большие разницы.


Да и не его это дело, кто его ставил тому и решать что Луценко делать. Да и голосование депутатов подтверждает, что "барыг" такой прокурор очень устраивает, можно спать спокойно ;)
Igorten
 
Повідомлень: 3192
З нами з: 01.11.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 932 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:49

Re: треп

  locustsucol написав:Лучший генпрокукрор Украины. Во времена пика

Его работа и опасна и трудна. и совсем не видна
Уходить будет как Гонтарева? огородами-отпусками
sal
 
Повідомлень: 3120
З нами з: 25.03.16
Подякував: 501 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:51

  anton_gms написав:Юра ..... от ответственности никуда не уйдёшь. Сядешь по самые помидоры вместе с семьёй.

Из предыдущих никто не сел и этот не сядет. Откупится.
nalim
 
Повідомлень: 6283
З нами з: 25.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:35

Re: Луценко подав у відставку

Подал в отставку, потом будет идти в президенты, как сбежавший кроль.
Круговорот дерьма в природе.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6674
З нами з: 03.11.08
Подякував: 366 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:56

Re: украинский мир

  ruvex написав:Круговорот дерьма в природе.

Украина это не вся природа.
В мире много цивилизованных стран. с красивой природой. хорошей экологией и политической средой
sal
 
Повідомлень: 3120
З нами з: 25.03.16
Подякував: 501 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:04

бегут крысы с титаника...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2535
З нами з: 15.07.14
Подякував: 171 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:48

Re: Луценко подав

  Cler написав:бегут крысы с титаника

Ну, ему, с его успехами.. что был, что не был.
sal
 
Повідомлень: 3120
З нами з: 25.03.16
Подякував: 501 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Луценко назвав основні джерела корупції в Україні
R2 » Вів 21 сер, 2018 20:42
8 385
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 сер, 2018 11:12
nik1
Луценко: при спробі дати хабар затриманий екс-перший... 1, 2
R2 » Чет 09 сер, 2018 15:43
11 956
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 сер, 2018 10:58
yulehm
"Київхліб" подав позов проти Roshen через "Київський торт"
R2 » Вів 26 чер, 2018 21:02
1 353
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 чер, 2018 21:02
Cler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13699)
07.11.2018 16:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.