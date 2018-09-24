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Фінляндія і дев'ять країн ЄС
відмовилися відповідати за...

Фінляндія і дев'ять країн ЄС відмовилися відповідати за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:10

Фінляндія і дев'ять країн ЄС відмовилися відповідати за...

Пропонуємо до обговорення:
Фінляндія і ще дев'ять країн Євросоюзу відмовилися відповідати за борги інших держав ЄС в разі економічної кризи.

Дивися повний текст Фінляндія і дев'ять країн ЄС відмовилися відповідати за борги інших держав ЄС в разі економічної кризи.
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