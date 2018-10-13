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Найбільшу платіжну систему
Японії зацікавив український...

Найбільшу платіжну систему Японії зацікавив український...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:12

Найбільшу платіжну систему Японії зацікавив український...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільша платіжна система Японії JCB, одна з п'яти найбільших платіжних систем світу.

Дивися повний текст Найбільшу платіжну систему Японії зацікавив український ринок - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:13

А UnionPay не хотят расширить? Или с китайцами опасно так вот сразу?
hodkonem36
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