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"Траншів не буде": економісти
про співпрацю з МВФ

"Траншів не буде": економісти про співпрацю з МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:16

"Траншів не буде": економісти про співпрацю з МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Такого висновку дійшли опитані експерти.

Дивися повний текст \"Траншів не буде\": економісти про співпрацю з МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:16

траншеи щас не в моде, горизонтальное бурение... и без особой мороки, но дорого конечно.
hodkonem36
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