Такого висновку дійшли опитані експерти.
Дивися повний текст \"Траншів не буде\": економісти про співпрацю з МВФ.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 16:16
"Траншів не буде": економісти про співпрацю з МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Траншів не буде\": економісти про співпрацю з МВФ.
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:16
траншеи щас не в моде, горизонтальное бурение... и без особой мороки, но дорого конечно.
Додано: Вів 06 лис, 2018 19:58
Да ПАПа и сыновья могут сами ни один МВФ прокредитовать. Просто жлобятся.
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