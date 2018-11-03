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В Україні створять аграрний реєстр для надання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:19
Пропонуємо до обговорення:
В Україні створять державний аграрний реєстр, який дозволить надавати державну підтримку селянам-одноосібникам в рамках програм держпідтримки АПК, повідомив керівник Українського державного фонду підтримки фермерських господарств Міністерства аграрної політики та продовольства Юрій Апальков.
Дивися повний текст В Україні створять аграрний реєстр для надання держпідтримки селянам-одноосібникам
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Додано: Вів 06 лис, 2018 16:20
А левые фермы будут кредитовать? Если перебить сигнал GPS то можно одну ферму как две оформить, повозить кругами товарища оценщика по полям.
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