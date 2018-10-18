RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Хакери, що видавали себе за
Ілона Маска, вивудили у...

Хакери, що видавали себе за Ілона Маска, вивудили у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:59

Хакери, що видавали себе за Ілона Маска, вивудили у...

Пропонуємо до обговорення:
Як відомо, соцмережа Twitter вже досить давно намагається розробити механізм, який дозволить їй ефективно протидіяти шахраям і ботам, які намагаються заробити на імені Ілона Маска.

Дивися повний текст Хакери, що видавали себе за Ілона Маска, вивудили у користувачів Twitter біткойнів на $180 тис..
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85461
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:59

Без лоха жизнь плоха.
nalim
 
Повідомлень: 6278
З нами з: 25.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:34

Тю, а чего ж не от имени Сороса с Баффетом? Или JP Morgan.
hodkonem36
Аватар користувача
 
Повідомлень: 440
З нами з: 11.11.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хакери опублікували дані про 257 тис. користувачів Facebook
R2 » Нед 04 лис, 2018 02:18
1 50
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лис, 2018 02:18
hodkonem36
В Україні фізична особа зможе оголосити себе банкрутом -...
R2 » Чет 18 жов, 2018 11:15
1 176
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 19:44
buratinyo
Маска відсторонили на три роки від керівництва компанією...
R2 » Сер 17 жов, 2018 10:01
4 153
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 14:31
adikali

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63457)
06.11.2018 18:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.