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Хакери, що видавали себе за Ілона Маска, вивудили у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:59
Пропонуємо до обговорення:
Як відомо, соцмережа Twitter вже досить давно намагається розробити механізм, який дозволить їй ефективно протидіяти шахраям і ботам, які намагаються заробити на імені Ілона Маска.
Дивися повний текст Хакери, що видавали себе за Ілона Маска, вивудили у користувачів Twitter біткойнів на $180 тис.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 16:59
Без лоха жизнь плоха.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 17:34
Тю, а чего ж не от имени Сороса с Баффетом? Или JP Morgan.
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hodkonem36
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