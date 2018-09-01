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НБУ дав рекомендації Кабміну,
як пом'якшити девальвацію...

НБУ дав рекомендації Кабміну, як пом'якшити девальвацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:18

НБУ дав рекомендації Кабміну, як пом'якшити девальвацію...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в рішенні Ради Нацбанку, опублікованому на сайті НБУ.

Дивися повний текст НБУ дав рекомендації Кабміну, як пом'якшити девальвацію гривні.
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