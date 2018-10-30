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У Харкові виграно мільйон
гривень у лотерею

У Харкові виграно мільйон гривень у лотерею
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:25

У Харкові виграно мільйон гривень у лотерею

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.".

Дивися повний текст У Харкові виграно мільйон гривень у лотерею.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:26

Джек-пот, джек-пот... ноги тебе в рот!
hodkonem36
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