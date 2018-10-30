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У Харкові виграно мільйон гривень у лотерею
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лис, 2018 17:25
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.".
Дивися повний текст У Харкові виграно мільйон гривень у лотерею
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Додано: Вів 06 лис, 2018 17:26
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Додано: Вів 06 лис, 2018 19:07
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Додано: Вів 06 лис, 2018 22:39
Опять Ляшко? Ну людям везёт.
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