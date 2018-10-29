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Мінфін назвав умову для
введення податку на виведений...

Мінфін назвав умову для введення податку на виведений...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:29

Мінфін назвав умову для введення податку на виведений...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України вважає можливим введення податку на виведений капітал тільки для малого та середнього бізнесу.

Дивися повний текст Мінфін назвав умову для введення податку на виведений капітал.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:29

И прям все сразу начнут выводить-выводить.. и зарплаты перестанут платить сразу.
hodkonem36
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