Міністерство фінансів України вважає можливим введення податку на виведений капітал тільки для малого та середнього бізнесу.
Дивися повний текст Мінфін назвав умову для введення податку на виведений капітал.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 17:29
Мінфін назвав умову для введення податку на виведений...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін назвав умову для введення податку на виведений капітал.
Додано: Вів 06 лис, 2018 17:29
И прям все сразу начнут выводить-выводить.. и зарплаты перестанут платить сразу.
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