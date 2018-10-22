Санкції Трампа в "кишеню" Британії
Дивися повний текст 4 тонни венесуельського золота можуть заблокувати в Британії.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 17:32
4 тонни венесуельського золота можуть заблокувати в Британії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 4 тонни венесуельського золота можуть заблокувати в Британії.
Додано: Вів 06 лис, 2018 17:32
Какую страховку она не может получать? В заголовке 4 тонны, в тексте 14. Может нету никакого золота, его уже рептилоиды увезли на Нибиру?
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