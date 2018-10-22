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4 тонни венесуельського золота
можуть заблокувати в Британії

4 тонни венесуельського золота можуть заблокувати в Британії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:32

4 тонни венесуельського золота можуть заблокувати в Британії

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Санкції Трампа в "кишеню" Британії

Дивися повний текст 4 тонни венесуельського золота можуть заблокувати в Британії.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:32

Какую страховку она не может получать? В заголовке 4 тонны, в тексте 14. Может нету никакого золота, его уже рептилоиды увезли на Нибиру?
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:44

Бюрократы пытаються отжать у людей их золотишко.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:54

это всё что необходимо знать о "честности" разного рода хранилищ, банков и т.д. И еще мне непонятно - какое имеет отношение Трамп к банкам Англии, что собрался блокировать операции?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:28

  RomanTik написав:это всё что необходимо знать о "честности" разного рода хранилищ, банков и т.д. И еще мне непонятно - какое имеет отношение Трамп к банкам Англии, что собрался блокировать операции?

А какое имеет отношение Трамп к Венесуэлле?
США обвиняет другие страны о вмешательство в выборы. А сами США куда вмешиваются?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:22

Дермьократия она такая, если выгодно закон, если нет политическая необходимость. В случае чего с Украиной лучше не обойдутся. Интересно куда заныуали золото Ливии. Молчек.Пропало.
Дикий не Дикий
 
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