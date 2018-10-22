Санкції Трампа в "кишеню" Британії
Дивися повний текст 4 тонни венесуельського золота можуть заблокувати в Британії.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 17:32
4 тонни венесуельського золота можуть заблокувати в Британії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 4 тонни венесуельського золота можуть заблокувати в Британії.
Додано: Вів 06 лис, 2018 17:32
Какую страховку она не может получать? В заголовке 4 тонны, в тексте 14. Может нету никакого золота, его уже рептилоиды увезли на Нибиру?
Додано: Вів 06 лис, 2018 18:54
это всё что необходимо знать о "честности" разного рода хранилищ, банков и т.д. И еще мне непонятно - какое имеет отношение Трамп к банкам Англии, что собрался блокировать операции?
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:28
А какое имеет отношение Трамп к Венесуэлле?
США обвиняет другие страны о вмешательство в выборы. А сами США куда вмешиваются?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Сер 07 лис, 2018 13:22
Дермьократия она такая, если выгодно закон, если нет политическая необходимость. В случае чего с Украиной лучше не обойдутся. Интересно куда заныуали золото Ливии. Молчек.Пропало.
Додано: Сер 07 лис, 2018 13:30
В этом мире кто сильнее тот и прав , а разные там законы и положения придуманы для нищих и слабых
Додано: Сер 07 лис, 2018 13:39
Если вспомнить историю, то Россия в 15-17-ом года перевела в Английский банк через Владивосток и Канаду 498 т золота (20 млрд. долларов в современных ценах) под гарантии военных поставок, а Франция в ноябре 18-го получила от Германии 250 т (10 млрд. долларов), которые та, в свою очередь, получила от большевиков по Брестскому миру.
С тех пор об этом золоте никто и ничего не слышал.
Додано: Сер 07 лис, 2018 13:56
В игноре Kart, Sommer
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:05
Я и привел цифры из этой статьи. Аудита, конечно, никто не проводил, но по современным оценкам, эта сумма вполне сопоставима с военными поставками, полученными Россией от союзников за 1-ю мировую войну. Если же вспомнить, что за оружие платили золотом, а кредиты, упомянутые в статье, давались бумагой, падающей в цене (например, франк с 5 за доллар к конку войны упал едва ли не втрое), то скорее всего, реальное сальдо будет в пользу России.
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