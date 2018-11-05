4 тонни венесуельського золота можуть заблокувати в Британії
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Волгарь написав:Я и привел цифры из этой статьи. Аудита, конечно, никто не проводил, но по современным оценкам, эта сумма вполне сопоставима с военными поставками, полученными Россией от союзников за 1-ю мировую войну. Если же вспомнить, что за оружие платили золотом, а кредиты, упомянутые в статье, давались бумагой, падающей в цене (например, франк с 5 за доллар к конку войны упал едва ли не втрое), то скорее всего, реальное сальдо будет в пользу России.
Есть сведения, что в 1963 году Н.С.Хрущев урегулировал проблему «ленинского» золота, попавшего в конце 1918 года в Банк Франции. Была достигнута договоренность о зачете этого золота в погашение требований крупных французских инвесторов и кредиторов, к числу которых относились банки Credit Lyonnais, Paribas, Societe General, Национальное общество железных дорого Франции и некоторые другие. Соглашение между Советским Союзом и Францией не распространялось на требования мелких французских инвесторов – держателей царских ценных бумаг. Требования последних, по некоторым данным, были урегулированы уже в начале 2000-х гг., после того, как Россия выплатила Франции 400 млн. долл.
Внешний долг Российской империи к июлю 14-го достигал почти 6 млрд. рублей- 4 600 т золота (тогда реального) или 180+ млрд. долларов в современных ценах, а весь госдолг - 13,5 млрд (10 500 т или 420 млрд. долларов). Результатом 1-ой мировой войны, кроме поражения Центральных держав явилось: - Списание Российского госдолга большевиками - Списание госдолга Германии (в результате гиперинфляции) - Крушение Австро-Венгрии Турции и обнуление их долгов. - Крушение золотого обеспечения валют. В результате мелкие вкладчики потеряли (с учетом обесценивания франка) несколько триллионов долларов в современных ценах (отнюдь не виртуальных - все бумаги 100% без лажа разменивались на золото), а мировая финансовая олигархия - возможность почти бесконтрольно печатать деньги.
trololo написав:время офигительных хлопковых историй лучше бы не отдавали это золото до смены власти в венесуелле на более адекватную. эти ж все профукают
Более адекватную для кого? У нас в стране более адекватная власть по сравнению с предыдущей?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua написав:Более адекватную для кого? У нас в стране более адекватная власть по сравнению с предыдущей?
Да, а что, есть сомнения?
Судя по результатам ее деятельности, сомнения есть.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.